Amersfoortse kat op hoge uitbouw slaat hulppogingen af

AMERSFOORT - Een kat aan de Posteleinvlinder in Amersfoort heeft zaterdagmiddag de hulp van een reddingsploeg afgeslagen. Het dier zat op een raamuitbouw, maar bleek uiteindelijk niet open te staan voor een makkelijke weg naar beneden.

De brandweer had eerder om 12.15 uur een melding binnengekregen dat de kat vast zat. Er werd besloten om een hoogwerker in te zetten om het dier te vangen. Aan de defensieve houding van de kat te zien, bleek al snel dat het niet om een eenvoudige redding zou gaan.

Nog voordat de brandweerman ter plaatse was, besloot het dier dan ook om op het dak van het gebouw te springen. Brandweer en dierenambulance konden daarna niet veel meer uitrichten en zijn weer vertrokken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: