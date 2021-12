Britse chef-kok serveert ongaar gehakt, waarna vrouw overlijdt

Wat een feestelijke avondmaaltijd had moeten worden van de kerk in het Britse Hinton-in-the-Hedges, eindigde in een voedselvergiftiging: 31 mensen werden ziek en één persoon overleed nadat ze een shepherd's pie hadden gegeten die nog niet gaar was. De kok is door de rechter schuldig bevonden.



De shepherd's pie, een ovenschotel van gehakt afgedekt met aardappelpuree, was niet lang genoeg gegaard, waardoor het gehakt voor een voedselvergiftiging zorgde. De 92-jarige Elizabeth Neuman, die verder gezond was, moest zo ernstig overgeven na het eten van het gerecht dat ze overleed. De andere parochieleden werden ziek. Alleen de drie vegetariërs ontsnapten aan het bedorven gehakt.



De kok, John Croucher, was op dat moment baas van de keuken in de pub Crewe Arms in het dorp in Northamptonshire. Hij heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen, nadat hij toegaf dat het uit haast is misgegaan. "Ik haat het om toe te moeten geven, maar ik had haast. Spijt is een understatement. Dit is iets wat ik nooit zal vergeten. Hierdoor ben ik wel een betere chef, maar het is erg dat dit ervoor nodig was."



De rechter vertelt over de 40-jarige Croucher: "Hij was die dag, 8 oktober 2018, de chef. Het gehakt was niet lang genoeg gebakken en in een pan gestopt met ijswater. Croucher moest weg dus zette hij het gehakt een nacht in de koelkast. Daarna bakte hij het opnieuw en voegde hij aardappelpuree toe. Hij checkte de temperatuur niet toen hij het gerecht opdiende."



De rechtbank heeft laten weten dat de leden van de Holy Trinity-kerk verder geen klacht indienen tegen de pub, de eigenaar van het pand of Croucher zelf.

Reacties

07-12-2021 10:04:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.282

OTindex: 80.216

Quote:

Alleen de drie vegetariërs ontsnapten aan het bedorven gehakt klinkt logisch Dit is zo'n situatie waar een domme fout enorme gevolgen heeft. Helaas.klinkt logisch

07-12-2021 10:19:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.073

OTindex: 87.110

Quote:

Britse chef-kok serveert ongaar gehakt,



Dat het gehakt niet gaar genoeg was hoeft niet zo'n ramp te zijn.

Dat de kok kennelijk gehakt heeft gebruikt dat al in staat van bederf was is een onvergetelijke fout. Dat het gehakt niet gaar genoeg was hoeft niet zo'n ramp te zijn.Dat de kok kennelijk gehakt heeft gebruikt dat al in staat van bederf was is een onvergetelijke fout.

07-12-2021 10:20:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.059

OTindex: 27.690

Quote:

Croucher moest weg dus zette hij het gehakt een nacht in de koelkast. Daarna bakte hij het opnieuw en voegde hij aardappelpuree toe. Dan ben je niet eens een professionele kok, als je zulk soort streken uithaalt. Dan ben je niet eens een professionele kok, als je zulk soort streken uithaalt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: