Verpleegkundige ziekenhuis Groningen knipt per ongeluk vingertopje van baby af

Een verpleegkundige in het Martini Ziekenhuis in Groningen kreeg zo gauw niet het spalkje aan het handje van een pasgeboren baby verwijderd en pakte toen maar de verbandschaar om het leukaplast erom te verwijderen. De gevolgen waren desastreus: ze knipte per ongeluk het topje van een pink af, bericht het Dagblad van het Noorden.



De moeder van het meisje diende een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waar de zaak in Zwolle vrijdag diende. „Mijn dochtertje is verminkt voor het leven”, zei ze.



De verpleegkundige, met veertig jaar ervaring, was in shock, toen ze ontdekte dat ze in het pinkje had geknipt en heeft collega’s ingeschakeld die de situatie hebben overgenomen. Het topje is gevonden en eraan gehecht, maar heeft het niet gehouden. Het werd zwart en is na een half jaar alsnog verwijderd.



Het ziekenhuis heeft de verantwoordelijkheid aanvaard, maar de moeder vindt dat ook de verpleegster moet worden gestraft.

Reacties

05-12-2021 11:28:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.043

OTindex: 87.098

Gruwelijk..... Voor het kindje en de ouders. Maar óók voor de verpleegkundige die óók in een nachtmerrie terechtgekomen is.

Een vreselijk verhaal.

05-12-2021 11:38:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.489

OTindex: 38.231

@Mamsie :

sluit mij bij je aan. hopelijk vinden de instanties dat de verpleegster al genoeg is gestraft.... sluit mij bij je aan. hopelijk vinden de instanties dat de verpleegster al genoeg is gestraft....

