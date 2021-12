Karin spotte loslopende emoe, Victor hielp met vangen: Eigenaar spoorloos

Een grote loopvogel tegen het lijf lopen, het overkomt je niet iedere dag. Toch kwamen Karin Reuselink en haar zoon Joël er gisterochtend eentje tegen tijdens hun rit naar huis vlakbij de Duitse grens. Joël legde het tafereel vast. "Ik vond het eigenlijk heel komisch."



Karin en Joël waren gisteren rond één uur onderweg naar hun woonplaats Winterswijk toen ze het dier opeens zagen lopen in Bochelt. "Mijn zoon riep: wat loopt daar nou in de wei?" Het dier kwam dichterbij de auto waardoor Karin op de rem trapte. "Hij stak zomaar de weg over", vertelt ze aan EditieNL.



Nadat het dier de auto gepasseerd was, vervolgden Karin en Joël hun weg. "Toen hij van de weg af was rende hij uit het zicht, we konden niks meer doen. Achteraf hoorden we dat de politie naar het dier opzoek was."



Op diezelfde dag werd het dier opnieuw gesignaleerd door de politie rond vier uur. Zij schakelden emoedeskundige Victor Duurland in. "Het was drie kilometer bij mij vandaan dus de politie ging er vanuit dat die bij mij vandaan kwam. Ik houd zelf namelijk emoes", vertelt hij aan EditieNL.



Maar toen Duurland zijn dieren ging tellen bleek hij er geen te missen. "Dus ik belde opnieuw de politie. Zij hadden het dier inmiddels alweer uit het zicht verloren." Dus adviseerde hij de politie om af te wachten tot het dier opnieuw opdook. "Want als je ze 's nachts met rust laat, blijven ze netjes op hun plek."



De volgende ochtend was het inderdaad opnieuw raak. "Hij was gespot op een camping in Aalten. Bewoners en recreanten hadden de politie gebeld omdat ze niet naar buiten durfden door de emoe die voor de deur stond." De politie schakelde de hulp van Duurland in die met een veewagentje kwam assisteren.



"De politie had toen ik daar aankwam het dier al in een afgesloten omgeving gekregen. Dus ik hoefde eigenlijk alleen maar de kar ervoor te zetten." Het dier hoefde amper geduwd te worden om in de kar terecht te komen. "Hij kwam al kijken. Hij was nieuwsgierig."



Dat de vangst hem zo makkelijk afging vond Duurland verrassend. "Emoes kunnen er een flink spektakel van maken, het zijn immers grote en sterke dieren. Al helemaal als ze gestrest zijn." Volgens Duurland had hij te maken met een jong dier. "Ik denk dat hij net een jaar oud is."



Duurland heeft het dier meegenomen naar zijn eigen thuisverblijf. Wie de eigenaar van de emoe is blijft onduidelijk. "Ik denk dat het dier uit Duitsland komt, daar is hij immers ook als eerste gespot. Maar daar heb je een registratieplicht, dus het kan zijn dat de eigenaar geen registratie had en zich daarom niet meldt. Of de eigenaar moet het niet in de gaten hebben maar dat lijkt me sterk."



Dus verblijft het dier bij Duurland voor zo lang als dat nodig is. "Hij kan bij mij lekker van zijn vrijheid genieten. Maar mocht de rechtmatige eigenaar zich toch nog melden, dan krijgt hij hem uiteraard terug. Het dier houden is een vertrouwde omgeving blijft altijd het beste."

