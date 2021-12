Italiaanse antivaxer probeert zich te laten vaccineren in siliconen kunstarm

Een Italiaanse antivaxer heeft geprobeerd toch een coronacertificaat te krijgen door zich op een vaccinatielocatie te melden met een siliconen kunstarm, waarin hij zich wilde laten prikken. De man liep tegen de lamp doordat de verpleegkundige die de prik zou zetten, de arm 'verdacht' vond aanvoelen.



Ook de kleur van de verder levensecht ogende kunstarm klopte net niet helemaal, waarna de verpleegkundige de man vroeg om zijn hele arm te ontbloten. Toen zijn bedrog was ontdekt, probeerde hij haar eerst nog zover te krijgen dat ze een oogje dichtkneep, maar daar ging ze niet in mee en ze waarschuwde de politie.



De man hoopte met de prik een coronacertificaat te kunnen krijgen. Hij was werkzaam in de gezondheidssector, maar is geschorst omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen corona. De prik is verplicht voor al het zorgpersoneel.



Gouverneur Alberto Cirio van de regio Piemonte, waar de fraude plaatsvond, heeft het bedrog scherp veroordeeld.

"Het incident grenst aan het belachelijke, maar het is natuurlijk onaanvaardbaar in het licht van de enorme offers die we als maatschappij moeten brengen in deze pandemie", zegt Cirio.

Reacties

06-12-2021 20:18:34 Mamsie

De prik is verplicht voor al het zorgpersoneel.



Da's duidelijk. Die man moet een ander beroep zoeken. Stratenmaker op zee, bijvoorbeeld. Da's duidelijk. Die man moet een ander beroep zoeken. Stratenmaker op zee, bijvoorbeeld.

06-12-2021 21:23:16 Grouse

Laatste edit 06-12-2021 21:23 @Mamsie : In ieder geval ver weg van anderen.

06-12-2021 22:28:53 botte bijl

hoe komt iemand op het idee dat zoiets niet wordt opgemerkt

