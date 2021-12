Influencer poseert in bikini in zee, maar dan verpest een genadeloze golf alles…

Een Australische influencer wilde meedoen aan een populaire TikTok-trend, maar de woelige zee had daar minder zin in. Dat leverde wel een hilarische video op.Brittney Saunders werd geïnspireerd door de ‘I am Woman’-trend op TikTok waarbij vrouwen in verschillende poses voor de camera staan om duidelijk te maken dat ze zich goed voelen in hun lichaam. De 28-jarige influencer en zakenvrouw besloot om eraan mee te doen, trok naar de zee en wandelde in bikini in de richting van de camera. Dat ging goed totdat een enorme golf spelbreker van dienst was en haar hele act ‘in het water viel’.Ze deelde het filmpje op TikTok, waar het inmiddels al meer dan 8 miljoen keer bekeken werd. Haar volgers liggen in een deuk. «Ik heb tranen van het lachen», «Mijn dag kan niet meer stuk», en «Moeder Natuur kent geen genade», lezen we onder meer in de reacties.