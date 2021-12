Arts en verpleegkundige geschorst voor heftige vrijpartij in ziekenhuis en het storen van patiënten

Een arts en verpleegkundige zijn geschorst voor het storen van hun patiënten tijdens een heftige vrijpartij het ziekenhuis.



Het incident gebeurde in een hospitaal in het Afrikaanse land Tanzania en zorgt op sociale media voor veel consternatie; velen vertellen dat intieme relaties vaak voorkomen tussen artsen en verpleegpersoneel.



Nieuwssite FoM meldt dat de twee gezondheidswerkers de gewoonte hadden om de aanwezigheid van hun patiënten te negeren en geslachtsverkeer te hebben op een van de afdelingen van de faciliteit.



Uiteindelijk besloten de patiënten – die last ondervonden van de vrijpartijen – het tweetal aan te geven.



Er is een tuchtcommissie ingesteld om de zaak te onderzoeken en haar rapport zal bepalen welke verdere acties moeten worden ondernomen tegen de arts en de verpleegkundige.



Het ziekenhuis in kwestie zou eerder de krantenkoppen hebben gehaald nadat een van de artsen illegale abortussen uitvoerde.

Reacties

05-12-2021 18:26:58 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.201

OTindex: 3.851

Dat ze seks hebben lijkt me geen probleem. Dat het tussen de patiënten gebeurt is wel apart. Ik zou meer opteren voor een rustig plekje.

05-12-2021 18:28:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.498

OTindex: 38.234

Quote:

Nieuwssite FoM meldt dat de twee gezondheidswerkers de gewoonte hadden om de aanwezigheid van hun patiënten te negeren en geslachtsverkeer te hebben op een van de afdelingen van de faciliteit.

wordt daarmee serieus bedoeld dat die twee een bed kozen in een ziekenzaal midden tussen de bedden met patienten

Otto en de ouwe Fritz zijn duidelijk al jaren weg uit Tanzania



05-12-2021 19:58:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.263

OTindex: 80.195





Hoezo illegale abortussen, het is toch een ziekenhuis?

05-12-2021 20:28:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.052

OTindex: 87.101

Bij het zien van al die bedden kregen ze vanzelf "bedlegerige " gedachten, dus hop... erop!

