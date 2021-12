Australische man breekt wereldrecord voor hardste boer

Een Australische man heeft het wereldrecord voor de luidste boer ooit verbroken. Met zijn poging haalde hij 112,4 decibel, net iets harder dat het oude record dat ruim tien jaar op naam van een Engelsman stond.



Het geheim van Neville Sharp, de nieuwe recordhouder? Een fles cola van 600 milliliter. De man uit de plaats Humpty Doo slokte de frisdrank naar binnen en ging ervoor. Sharp deed zijn recordpoging in een geluidsdichte radiostudio, waar zijn boer zo zuiver mogelijk geregistreerd kon worden.



Zijn nieuwe record staat nu ook in het Guinness Book of World Records. Het oude stond al twaalf jaar op naam van Engelsman Paul Hunn, die een boer van 109,9 decibel uit zijn keel wist te krijgen. Het geluid van Sharp, goed voor 12,4 decibel, kan worden vergeleken met dat van een drilboor of een trompet.



De Australiër had de kunst van het boeren als kind geleerd van zijn oudere zus. Hij begon ermee op zijn zesde. De inmiddels 51-jarige had dus even kunnen oefenen. In de afgelopen jaren werd hij geholpen door zijn vrouw, die hem aanspoorde om een recordpoging te wagen.



Sharp begon vijf jaar geleden met 'trainen'. Dat was vooral een kwestie van het vinden van de juiste geluidsapparatuur. De Australiër zegt "meer dan blij" te zijn met zijn succes. "De reden dat ik het record wilde verbeteren was dat ik kon zeggen dat ik een wereldrecordhouder ben. En ten tweede omdat het record al tien jaar op naam van een Engelsman stond", grapte Sharp.

