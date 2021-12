Lagerhuis Canada stemt unaniem in met verbod op homogenezing

In Canada hebben politici woensdag unaniem ingestemd met een verbod op ‘homogenezing’, waarbij wordt geprobeerd iemands seksuele geaardheid te veranderen, al dan niet tegen de wil van een lhbti’er. Een nieuwe wet maakt deze praktijken strafbaar. Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Canadese Senaat, maar de verwachting is dat het daar op weinig weerstand zal stuiten.



De Canadese minister van Justitie, David Lametti, sprak meteen na de stemming in het Lagerhuis van ‘een belangrijke dag voor Canadezen’. Hij zei dat het belangrijk is ‘te zijn wie je bent, te houden van wie je houdt en jezelf uit te drukken op een manier zoals jij dat wilt’.



Er bestaan verschillende vormen van ‘homogenezingstherapie’, waarbij ‘therapeuten’ met onder meer elektroshock, medicijnen, bijbelstudie of zelfs geestenbezwering proberen iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit te veranderen. Eerdere pogingen van de partij van minister-president Justin Trudeau om dit soort 'therapie’ te verbieden, liepen op niets uit. Als het verbod door de Senaat komt, riskeren daders maximaal vijf jaar gevangenisstraf.



Ook in Nederland komen dit soort praktijken voor, maar ze zijn niet illegaal. Wel kwamen de VVD, D66, PvdA en GroenLinks eerder dit jaar met een initiatiefwet om homogenezingstherapie te verbieden. In het Regenboogakkoord van het COC, dat voor de verkiezingen door een flink deel van de partijen werd ondertekend, staat onder meer dat de nieuwe regering zich in zal zetten voor een verbod.



Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft eerder gezegd dat hij pogingen om lhbti’ers te genezen ‘walgelijk’ vindt, maar hij is er niet van overtuigd dat het strafbaar stellen van dit soort praktijken de oplossing is. Effectiever zou het volgens hem zijn om zelfverklaarde homogenezers sneller een boete te kunnen geven.

Reacties

05-12-2021 11:22:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.043

OTindex: 87.098

Homogenezing...... Het doet mij een beetje denken aan hoe men vroeger op school linkshandige kinderen probeerde rechtshandig te maken. Met allerlei akelige methodes en met minimaal resultaat.

Laten de mensen elkaar toch in hun waarde laten!

05-12-2021 11:47:00 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.489

OTindex: 38.231

de jaren '50 van de vorige eeuw zijn dus nog in volle gang

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: