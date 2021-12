Van probleemhondje naar truffeljager: zo zette Claudia het talent van haar hond in

Knagen aan spullen en zelfs benen: Mojito was toen hij in huis kwam een pittig hondje. Totdat baasje Claudia Boom uit Bakkum zijn talent ontdekte, waar Mojito al zijn energie in kwijt kan: het hondje blijkt een ultieme truffeljager te zijn.



Claudia heeft Mojito, een kruising van een podenco met een pinscher, uit een asiel in Spanje. Al vanaf het begin was duidelijk dat hij een niet zo prettige start heeft gehad, zegt het baasje. Met veel schade tot gevolg. "Dat liep echt heel hoog op. Het is een heel pittig, wat fel hondje, die het ook nog eens op de benen van mensen voorzien heeft. Heel apart. Met een ontzettend eetprobleem", zegt Claudia. "Je kunt in alles merken dat zijn start niet zo prettig geweest is, waardoor hij wat is ontspoord, laten we het zo maar gewoon noemen."



Daar kwam verandering in toen Claudia op vakantie werd geïnspireerd om hem op truffels te laten jagen. "We waren zelf op vakantie in Sloveens Istrië. We hadden in een heel mooi bergdorp tussen de wijngaarden een huis gehuurd en de buurman was truffeljager", legt ze uit. "Dat kwam eigenlijk heel toevallig zo, dat we daarmee in contact zijn gekomen. Die heeft ons een beetje dat hele reilen en zeilen van de truffeljacht uitgelegd en laten zien."



Truffels in Nederland

Claudia vond dat zo interessant klinken, dat ze zelf op onderzoek uit ging. "Eigenlijk de hele periode daarna ben ik erover gaan lezen. Daardoor kwam ik, net als veel mensen die dat niet weten, tot de ontdekking dat Nederland toch best wel veel truffels heeft. En toen dacht ik: nou wat leuk, laten we die gok wagen."



Ze begon Mojito thuis te trainen op het detecteren van truffels, door de geur te laten herkennen. "Dus zijn we met truffels thuis gaan snuffelen. En uiteindelijk op het moment dat hij dat begon te herkennen, pakte hij eigenlijk die geur buiten ook meteen op. Want hij koppelt dat aan z'n beloning."



Het bleek een schot in de roos voor Mojito, want hij kan er al zijn energie in kwijt. "Je kunt echt duidelijk merken dat hij daar zo veel plezier in heeft. Dat haalt hem helemaal uit zijn lastige gedrag eigenlijk. Hij vindt het zo leuk", zegt Claudia enthousiast.



En het levert haar baasje ook een zakcentje op, die truffels. Althans, niet zo veel als in Italië, zegt Claudia lachend. De truffels in Nederland zijn namelijk niet hetzelfde als de zeldzame soorten die daar gevonden worden. "Het soort wat je daar vindt, is vrij uniek. Het zijn hele kostbare, omdat ze zo zeldzaam zijn. Hier in Nederland vind je andere soorten die iets minder zeldzaam zijn, omdat ze in ons klimaat het ook gewoon doen. Maar er zitten prima eetbare dingen bij." Twee truffels zijn al verkocht aan een delicatessenzaak, die Mojito en Claudia heeft ontdekt.



Positieve punten

Wat voor Claudia vooral het belangrijkste is, is dat Mojito met de truffeljacht écht een gelukkig hondje is. Zoek naar die dingen waar ze blij van worden, adviseert ze daarom ook baasjes van honden die lastig worden gevonden. "Het is in eerste instantie het bezighouden van je hond. Ik zeg het zo, bij wat voor dier ook: probeer niet de negatieve punten te bevestigen, maar probeer 'm uit die negativiteit te halen met iets positiefs wat-ie wel leuk vindt."





Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: