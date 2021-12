Man in motorpak op waterscooter in de problemen

Een man raakte vanmiddag in de problemen toen hij dacht in zijn motorpak een rondje op het Gooimeer in Huizen op de waterscooter van zijn vriend te maken. Door de hevige wind en golven, vloog hij in het water en kon hij niet meer terug op de scooter komen.



De man was op zijn motor en zag dat een vriend van hem op een waterscooter aan het rondcrossen was op het meer. "Zijn vriend had een pak en zwemvest aan, maar hij is met zijn motorpak een rondje gaan maken", vertelt Menno Ledel van de Waterhulpdienst Huizen.



Er staat vandaag veel wind, waardoor ook de golven in het meer hoger waren. De man vloog vervolgens met motorpak en al in het water. "Het zware pak werd vol met water gezogen. De vriend van de motorrijder zag dat en belde 112."



Alle alarmbellen gingen vervolgens af. Een kitesurfer in de buurt ging ook naar de man toe en heeft tot de waterhulpdienst kwam de man op zijn kitesurfplank vastgehouden. "Daarna hebben wij de man aan boord genomen en hem een thermoponcho gegeven", aldus Ledel.



De motorrijder was lichtelijk onderkoeld en is meegenomen met een ambulance. Het is nog niet duidelijk hoe het met de man momenteel gaat.

