Rekenkamer: Rijk weet niet wat het bezit

Het Rijk heeft onvoldoende in beeld welke bezittingen het in beheer heeft en wat alle bezittingen waard zijn. De Algemene Rekenkamer spoort de rijksoverheid aan om het overzicht op orde te krijgen, zodat ze fatsoenlijk kan budgetteren voor onder meer onderhoud. Dergelijk overzicht zou "de gewoonste zaak van de wereld" moeten zijn, maar volgens de Rekenkamer schort het daar nu aan.



De budgetten voor het onderhoud van onder meer bruggen, sluizen, defensiekazernes en ICT-systemen zijn momenteel niet toereikend. Als het Rijk onvoldoende weet wat het in bezit heeft, weet het ook niet wat de waardevermindering is en hoeveel budget er dus nodig is voor beheer en onderhoud, aldus de Rekenkamer. Volgens de rekenmeesters heeft het Rijk bezittingen ter waarde van honderden miljarden euro's.



Net zoals andere publieke en private instellingen, zoals ziekenhuizen, vindt de Rekenkamer dat ook het Rijk wettelijk verplicht moeten worden om de actuele waarde van bezittingen zichtbaar te maken op een balans. Het is moeilijk vol te houden, aldus de Rekenkamer, "dat de overheid wel verslaggevingsregels stelt aan anderen, maar niet aan zichzelf".



Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft aan de Rekenkamer laten weten dat hij "het belang van de zorg voor het onderhoud en de instandhouding van rijksbezit onderschrijft". Maar het is een grote inspanning om op alle ministeries de bezittingen bij te houden en te waarderen, aldus de minister. Hij wil zich eerst concentreren op de ministeries die het meeste investeren. De Rekenkamer vindt die stap "een compliment waard", maar het mag daar volgens de rekenmeesters niet bij blijven.

Reacties

05-12-2021 18:25:46 botte bijl

Stamgast



de Nederlandse overheid heeft veel weg van een operette wat verwacht je in een land waar de premier zelf al zegt dat hij geen visie heeftde Nederlandse overheid heeft veel weg van een operette

05-12-2021 18:29:01 Grouse

Oudgediende



Quote:

Maar het is een grote inspanning om op alle ministeries de bezittingen bij te houden en te waarderen, aldus de minister.

Je hebt wel gelijk maar het is best moeilijk. Daarom verplichten we het anderen maar zelf doen we dat niet.

Dat zou namelijk betekenen dat onze ambtenaren daadwerkelijk aan het werk moeten Je hebt wel gelijk maar het is best moeilijk. Daarom verplichten we het anderen maar zelf doen we dat niet.Dat zou namelijk betekenen dat onze ambtenaren daadwerkelijk aan het werk moeten

05-12-2021 20:29:45 Mamsie

Oudgediende



Zitten daar in die rekenkamer ook mensen zoals ik, met dyscalculie?

