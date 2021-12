Een martelgang: Japanse werknemers willen na corona niet meer gaan drinken met hun baas

Het is in Japan weer tijd voor de jaarlijkse werkborrel, nadat het vorig jaar door corona niet doorging. Het cancelen van het zogenoemde bonenkai-seizoen beviel de meeste Japanse werknemers prima: ze hebben er helemaal geen zin meer in.



Dit jaar mag het weer, schrijft The Guardian: een avond vol nomunication, een samentrekking van het Japanse woord voor drinken (nomu) en het Engelse communication. Hoewel alle bars en restaurants in Japan weer open zijn, hebben maar weinig werknemers trek om daar met hun baas en collega's heen te gaan voor een verplicht hapje en een drankje.



De krant Asahi Shimbun vroeg lezers naar hun mening over bonenkai-seizoen en ontdekte dat velen in stil protest dronken worden met hun collega's en vooral hun bazen. Veel respondenten zeiden een hekel te hebben aan de traditie, omdat ze zo op hun woorden moeten letten bij hun collega's. Sommigen spreken zelfs van 'een martelgang'.



De reacties zijn in lijn met resultaten van een onderzoek van Nippon Life Insurance. Daarin noemde meer dan 60 procent van de respondenten de drinksessies na werktijd 'onnodig'. De meesten vonden de druk vervelend die de bedrijfshiƫrarchie met zich meebracht, terwijl het een gezellig sociaal samenzijn zou moeten zijn. Anderen noemden bonenkai een vorm van onbetaald overwerk. Meer dan een vijfde zei ook simpelweg geen zin te hebben in alle alcohol.



"Het aantal mensen dat de noodzaak om elkaar te ontmoeten bij een drankje in twijfel trekt, is toegenomen, nadat het in coronatijd onmogelijk was om de feestjes te houden," zegt onderzoeker Tomoki Inoue, van het NLI-onderzoeksinstituut tegen persbureau Kyodo.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: