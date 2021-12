Militaire oefening onderbroken door felle kerstverlichting in Drachten

Een militaire oefening met een Hercules-vliegtuig van Defensie moest deze week worden onderbroken. De reden? Kerstverlichting in de achtertuin van een man in Drachten, die zich van geen kwaad bewust was. Vliegbasis Eindhoven bevestigt het verhaal.



Omrop Fryslân schrijft over het kerstlampje, dat er maandagavond voor zorgde dat een toestel van Defensie een missie moest onderbreken.



De regionale oproep schrijft dat de missie werd onderbroken omdat een Hercules-toestel werd beschenen door een laserlamp. Het bleek te gaan om kerstverlichting in de achtertuin van Ype Boek, een man in Drachten.



Een woordvoerder van de vliegbasis Eindhoven vertelt aan de omroep dat het voor het eerst was dat zoiets gebeurde. "Onze vliegers hebben er wel last van gehad. We hadden een oefening waarbij we op een lagere vlieghoogte over Nederland vlogen", legt hij uit.



De bemanning van de C-130 Hercules traint soms in het laag en snel landen, schrijft Defensie op de website. Deze manier van vliegen is nodig om personeel en materieel in gebieden met vijandelijke dreiging te krijgen.



Veiligheid staat altijd voorop, niet alleen voor de bemanning en inzittenden, maar zeker ook voor de omgeving. Tijdens de vlucht houdt de bemanning van de C-130 zich aan alle luchtvaartregels en neemt geen risico.



In de tuin van Boek hangt een laserlampje tussen de kerstverlichting. "Ik weet het ook niet", zegt Boek erover. Hij vermoedt dat het lampje mogelijk net over de goot heen in de lucht heeft geschenen.



"Dat licht komt verder dan dat van ouderwetse gloeilampjes", vertelt de woordvoerder in Eindhoven aan de regionale omroep. "De vliegers gebruiken nachtzichtapparatuur, waardoor verlichting heel erg wordt versterkt. Dus het kwam heel erg binnen. Ze hebben een deel van de missie onderbroken, omdat ze wel erg werden gehinderd. Een laserpen kan best wel schade veroorzaken aan de ogen van de vliegers."



Boek werd er later ook door Defensie op gewezen dat men last had van zijn kerstverlichting. Uit voorzorg heeft hij de laserlamp, die al meerdere jaren in zijn tuin hangt, uitgezet. "Het was niet mijn bedoeling om het vliegverkeer te verstoren."

