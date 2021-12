3 jaar gevangenisstraf voor kapper wegens bezit 16 gram wiet zorgt voor onbegrip

De veroordeling van een 21-jarige kapper wegens het bezit van 16 gram marihuana gaat volgens velen alle perken te buiten.



Shem Winter (links), een coiffeur in het Zuid-Amerikaanse Guyana, werd maandag in zijn land veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van US$ 10.000 voor het bezit van 16 gram wiet.



Een groot aantal vindt de straf verstrekkend en oordeelt dat de man niemand kwaad heeft gedaan, aangezien hij het relatief kleine hoeveelheid drugs enkel in zijn bezit had en niet is veroordeeld voor het verhandelen van het spul.



Zijn 29-jarige handlanger, Lester ‘Monkey’ George (rechts), werd veroordeeld tot drie maanden taakstraf en een boete van US$ 5.000 voor bezit van vijf gram van het verdovend middel.



Nieuwssite Newsroom meldt dat Winter en George op 27 november werden gearresteerd nadat in totaal 21 gram cannabis in hun bezit was gevonden.

Reacties

