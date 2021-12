Kapitein filmt zeldzame witte potvis bij Jamaica

Kapitein Leo van Toly vaart de hele wereld over in zijn tankerschip. Als hij bijzondere dieren ziet, zoals walvissen, dan filmt hij ze en stuurt de beelden naar zijn vrouw Annemarie. Gisteren voer hij met zijn schip langs Jamaica toen hij wel een heel bijzonder dier zag: een witte potvis. Gelukkig hebben we de beelden.



"Altijd als mijn man walvissen ziet, filmt hij ze en stuurt hij me de beelden", zegt zijn vrouw Annemarie van den Berg tegen RTL Nieuws. "Gisteren deed hij dat ook. Ik kreeg een appje met een filmpje en dacht direct: dat dier is helemaal wit'" zegt Van den Berg, in het dagelijks leven directeur van SOS Dolfijn.



"Je hebt sowieso niet heel veel witte walvissen. Er is de beluga, die is wit, maar die komt niet voor bij Jamaica. Dus die kon het niet zijn. En dit was geen walvis, maar een potvis. Dat kan je zien aan het spuitgat waar hij water uit spuit. Dat zit aan de linkerkant van zijn hoofd. Bij walvissen zit dat in het midden."



Potvissen zijn gewoonlijk grijs, zwart of bruin en kunnen 18 meter lang worden. Witte exemplaren zijn zeer zeldzaam. De witte kleur kan het gevolg zijn van albinisme, een aandoening waardoor er onvoldoende pigment wordt aanmaakt.



Deze eeuw waren er slechts een handjevol waarnemingen van witte walvissen. De laatste was in 2015 voor de kust van Sardiniƫ.



De witte potvis is bekend van het boek Moby Dick van Herman Melville. De klassieker uit 1851 draait om kapitein Achab die wraak wil nemen op de witte potvis Moby Dick, die hem gruwelijk heeft verminkt.

