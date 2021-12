Automobilist met blauw verlichte velgen van de weg gehaald

MIJDRECHT - In Mijdrecht is een automobilist aan de kant gezet omdat hij zijn wagen had gepimpt met blauwe lampen. Dat is niet toegestaan.

De man passeerde de politie en kreeg meteen een stopteken. De bestuurder is bekeurd en moest de verlichting ter plekke demonteren.

Reacties

01-12-2021 14:57:18 botte bijl

Stamgast



maar ja, als iedereen met allerlei lichtende kermisattracties de weg op gaat, dan wordt het een chaos die de kans op ongelukken vergroot en de hulpdiensten bereiken de slachtoffers niet op tijd omdat niemand de signalen nog oppikt tussen alle andere toeters en bellen het stond nog wel zo spannend, en de andere "pimperts" hadden het nog niet....maar ja, als iedereen met allerlei lichtende kermisattracties de weg op gaat, dan wordt het een chaos die de kans op ongelukken vergroot en de hulpdiensten bereiken de slachtoffers niet op tijd omdat niemand de signalen nog oppikt tussen alle andere toeters en bellen

