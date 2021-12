Waarom de WHO de letter Xi liever oversloeg voor de nieuwe coronavariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werkt het Griekse alfabet af voor de namen van nieuwe coronavarianten. Eigenlijk was de Nu aan de beurt en daarna de Xi, het werd Omicron.



De Nu werd overgeslagen omdat de letter te veel lijkt op het Engelse new. Dat zou maar verwarrend zijn. De Xi liet de WHO ook maar even voor wat het was, omdat het een veelvoorkomende Chinese achternaam is, zegt een WHO-woordvoerder tegen The New York Times. En nog erger: de Chinese president heet Xi Jinping. Dat lag 'diplomatiek gezien delicaat', aldus de Belgische viroloog Marc Van Ranst.



De woordvoerder legt uit dat voor ziekten geen naam wordt gekozen die "culturele, sociale, nationale, regionale, professionele of etnische groepen” kwetst. Dus geen Chinese achternaam en geen Amerikaans woord, maar gewoon de Griekse letter Omicron is de naam geworden van de B.1.1.529-variant, de 15de letter alweer van het Griekse alfabet.



De Griekse letters maken de diverse coronavarianten makkelijk van elkaar te onderscheiden. Veel varianten zijn niet zo bekend geworden als de deltavariant, maar hebben wel een naam gekregen.

Reacties

01-12-2021 12:17:01 Emmo

Toch vraag ik me af of de oude Grieken voldoende letters in hun alfabet hadden.

