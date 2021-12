Nog nooit vertoond: schwalbe na schouderklopje van scheidsrechter

In Amsterdam kennen ze hem nog wel, de geblondeerde aanvaller van Getafe die begin vorig jaar een plaaggeest was voor Ajax in de Europa League. Die Deyverson gaat nu de wereld rond na een ultieme schwalbe.Invaller Deyverson pakte zaterdag uit in de finale van de Copa Libertadores. In Estadio Centenario in Montevideo (Uruguay) ging de aanvaller van het Braziliaanse Palmeiras tegen zijn landgenoten van Flamengo naar de grond alsof hij in zijn rug was gestoken. Het was echter een bemoedigend schouderklopje van de scheidsrechter, Néstor Pitana. Die zag er de humor ogenschijnlijk ook wel van in en hield de kaarten op zak.Deyverson speelde later in de eindstrijd wéér een hoofdrol. Hij maakte in de verlenging de winnende treffer: 2-1.