Poolse ex-premier rijdt 57 kilometer te hard en is rijbewijs kwijt

Donald Tusk, de voormalige voorzitter van de Europese Raad en tegenwoordig oppositieleider in Polen, moet het voorlopig zonder rijbewijs doen. Hij reed 107 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.



De 64-jarige Tusk werd onlangs in Mlawa, ten noorden van Warschau, aan de kant gezet door de politie. Hij bleek 57 kilometer per uur te hard te hebben gereden.



Tusk is voor drie maanden zijn rijbewijs kwijt. Volgens persbureau PAP moet hij ook nog een boete van 107 euro betalen.



Agenten ter plaatse bepaalden de straf voor de Poolse politicus. Hij toont zich op Twitter schuldbewust en zegt dat hij de straf 'zonder discussie heeft aanvaard'.

Reacties

30-11-2021 18:27:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.983

OTindex: 27.684

€107 boete bij 57 km/u overschrijding. Dan liggen de tarieven hier in Nederland toch een ietsje hoger.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: