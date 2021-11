Toerist wil selfie nemen met plastic krokodil maar beseft te laat dat het beest echt is

Krokodillen kunnen uren aan een stuk onbeweeglijk in het water liggen, waardoor het soms is alsof de dieren dood of namaak zijn. Een 68-jarige man dac

Reacties

30-11-2021 14:11:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.394

OTindex: 38.188

op de televisie kon het wel

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: