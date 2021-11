Bekende Amerikaanse podcaster “praat via geavanceerde computer met geest van overleden brandweerman

De bekende Amerikaanse podcaster Jeff Mara had deze week een “bizar gesprek met de geest van waarschijnlijk een overleden man”.Tijdens de dialoog lijkt de geest op erg wazige wijze prijs te geven dat hij in een Midden – Amerikaans land heeft geleefd, brandweerman was van beroep en is omgekomen tijdens een orkaan.Op de vraag hoe hij het leven in de geestenwereld ervaart reageert “hij” positief. “Het is hier perfect”.Degenen die er echt in geloven waren gezien de reacties erg enthousiast over de communicatie die verliep via een speciaal ontworpen computer genaamd OWEL of Other Worlds Energy Lab.Volgens de ontwikkelaars van de computer zijn er verschillende technologieën in OWEL verwerkt, onder meer radio telemetry, atmospheric aircraft sensor arrays, EMI/EMP/RFI detector arrays, High gain energy waveguide sensor arrays.De ontwerpers, Ray en Kyra Feurstein, beweren dat het met deze geavanceerde computer mogelijk is in contact te komen met buitenaardse energieën en die van mensen die al dood zijn.Veel bezoekers die geïnteresseerd zijn in paranormale verschijnselen, bijna-doodervaringen, ontvoeringen door buitenaardse wezens, ufo’s, helderzienden en meer geven de indruk er heilig in te geloven dat het converseren met geesten of andersoortige buitenaardse energieën via OWEL wel degelijk mogelijk is.Toch zijn er ook volgers van Mara die kritisch zijn. Op sociale media schrijven ze niet te geloven dat het kan om op die wijze contact te leggen met andere dimensies.