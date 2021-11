Koningin Letizia legt staatsbezoek af in Zweedse budgetjurk

Dat ze ook in Spanje op de kleintjes kunnen letten, laat koningin Letizia (49) zien tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Tijdens het staatsbanket met het Zweedse koningshuis schittert ze in een jurk van H&M. En dat terwijl je als koningin meestal je mooiste (en dure) pon uit de kast trekt voor deze gelegenheid.Waar M√°xima bij een staatsbanket het liefst iets van een ontwerper als Jan Taminiau draagt, kiest Letizia voor de Zweedse budgetontwerper. De donkerblauwe H&M-jurk is gemaakt van chiffon - en dus erg koninklijk, zonder dat ze er een godsvermogen aan hoeft uit te geven. Toegegeven, in combinatie met die groter dan grootse tiara zie je het er absoluut niet aan af.Fans van Letizia's stijl vissen achter het net. De jurk uit de Conscious-collectie heeft de koningin in 2020 al aangeschaft en is niet meer verkrijgbaar. Overigens is ze niet helemaal zelf op dit originele idee gekomen. De Zweedse prinses Victoria droeg de jurk namelijk al toen 'ie nog wel in de winkels hing. Zij liet er alleen nog mouwen aan naaien