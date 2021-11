Chipje in de vorm van een cavia verkocht voor 420 euro op Marktplaats

Wie chips eet, doet er goed aan de chipjes eerst te checken op de vorm. Zo kreeg een slimme verkoopster op Marktplaats – ze noemt zichzelf op Instagram inmiddels een ‘professioneel chipjesverkoper’ – naar eigen zeggen 420 euro voor een chipje dat de vorm heeft van een cavia. Het zijn winstmarges waar menig ondernemer van droomt.Een chipje uit een zak paprikachips doorverkopen voor honderden euro’s op Marktplaats. Het is Kim van der Wolf uit het Nederlandse dorp Nuenen gelukt, al moest ze er wel even geduld voor hebben. De lachwekkende chipsadvertentie staat namelijk al sinds 25 oktober online en trok vooral de afgelopen dagen veel grappenmakers. Zij boden tot wel 10 miljoen euro op de caviachips. Toch kon de handige verkoopster uiteindelijke een serieuze deal sluiten voor de ‘cavia’.Tegen Hart van Nederland zegt de verkoopster dat ze het zoute exemplaar toevallig ontdekte toen ze op een feestje een zak chips opentrok. Ze vindt het zoutje kunstzinnig. «Het heeft een beetje een dadaïstische vibe», zegt ze, verwijzend naar de absurde kunstvorm die in de vorige eeuw kortstondig populair was.Nadat ze haar vondst deed, was de eerste gedachte al om het lucratieve zoutje op Marktplaats te zetten. «Maar ik besefte niet wat me tegemoet ging komen.»Vooral nadat haar advertentie op de populaire Instagram-pagina Marktplaatsdebielen werd gedeeld, liep het storm. Tientallen grapbiedingen van miljoenen euro’s komen binnen, maar er zitten ook serieuze aanbiedingen bij, zegt Kim. «Bizar», zegt ze erover.