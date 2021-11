Gender reveal met motorfiets gaat (bijna) stevig fout: «Grootste blunder die ik ooit gezien heb»

Op beelden is te zien hoe een papa in spe op een motorfiets zit en gas geeft. De bedoeling was dat de kleur van de poederpakketten aan de achterband het geslacht van de baby zouden onthullen. Dat gebeurde ook, maar hij reed er zijn vrouw wel gedeeltelijk mee aan. Vervolgens prikten ze een ballon kapot waarbij nog eens bevestigd werd dat ze een jongetje gaan krijgen.Het filmpje werd al meer dan 80.000 keer bekeken, maar de meesten fronsten toch de wenkbrauwen. «Hij maakt zich meer zorgen over zijn motorfiets dan over haar», «Waarom doe je zoiets naast een zwangere vrouw?», «Grootste blunder die ik ooit gezien heb», en «Gelukkig komt ze er zonder kleerscheuren van af», lezen we onder meer in de reacties.