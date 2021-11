Kat Noortje werd door twee treinen aangereden, maar leeft nog

Een kat heeft negen levens, zo luidt het bekende gezegde. Poes Noortje lijkt hiervan het levende bewijs. Ze werd in oktober geraakt door een trein, en vervolgens door een andere trein overreden. En jawel: ze leeft nog.Miranda Zechner (45) had haar kat thuis al gemist. "Ze was de avond ervoor naar buiten geglipt en 's ochtends niet gekomen om te eten. Dat zat me niet lekker. Ik had een onderbuikgevoel", vertelt ze aan EditieNL.Toen Miranda later op de dag een telefoontje ontving van een dierenkliniek in Alkmaar, keek ze vreemd op. "Ze zeiden dat Noortje daar was. Ik begreep er niks van. Wij wonen in Berkhout. Hoe kon Noor in die korte tijd helemaal in Alkmaar beland zijn?"Wat ze toen nog niet wist, was dat Noortje er al een heel avontuur op had zitten. De kat was langs het spoor beland, waar een rijdende trein haar heeft geraakt. Ze was daar zo van in shock dat ze in het midden van de rails is gaan liggen. Vervolgens is een andere trein over haar heen geraasd. "Gelukkig zat ze laag genoeg om het te overleven. Maar moet je je voorstellen wat een gedender je over je heen krijgt", aldus een meelevende Miranda.Op het moment dat er alweer een derde trein aan kwam rijden, lag de kat nog steeds in het midden van het spoor. "Gelukkig had de conducteur van die trein gehoord dat er een poes op de rails lag. Ze is het spoor opgegaan om te zoeken en hoorde Noortje miauwen." Ze zag wat verwondingen bij de kat, maar was opgelucht dat ze nog leefde.Om Noortje te pakken te krijgen heeft de conducteur het dier in haar sjaal gewikkeld. Vervolgens heeft ze het dier mee in de trein genomen, onderweg naar Alkmaar. "Ze had Noortje op schoot. Die kroop dicht tegen haar aan. Af en toe keek ze omhoog, zo van: Ben je er nog? Hou je me nog vast?" Eenmaal in Alkmaar is ze overgedragen aan de Dierenambulance.De kat kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Haar oog raakte zo beschadigd dat het moest worden verwijderd. Ook bleek ze een schedelbasisfractuur te hebben. "Toen ze weer thuiskwam was ze nog een beetje duf en in shock, maar het ging al snel beter. Inmiddels gaat het helemaal goed met haar. Ze rent met haar speeltje door het huis alsof ze gewoon nog twee ogen heeft. Ze is alleen wel twee van haar negen levens kwijt."Miranda is de NS-conducteur eeuwig dankbaar. "Zij heeft het leven van Noortje gered. Ik heb veel moeite gedaan om met haar in contact te komen, en dat is gelukt. We spreken elkaar nog regelmatig."