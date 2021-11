Politie op verkeerde been; mogelijk schot blijkt geklapte ballon

HAZERSWOUDE-DORP - Een vermoedelijk gezellig avondje in Hazerswoude-Dorp is in de nacht van zondag op maandag plots ruw verstoord door de politie. Agenten kwamen in actie, nadat een bezorgde melder de boel niet vertrouwde. Twee personen op een scooter waren een huis binnengegaan, waarna een harde knal te horen was en iemand huilde.

'Dit leek niet op vuurwerk, maar zou mogelijk een schot zijn geweest', laat de politie weten. Veel agenten en ook meerdere politiehonden gingen het huis uiteindelijk binnen. Al snel bleek dat er van een schot met een vuurwapen geen sprake was. Volgens de politie waren de mensen in het huis lachgas aan het gebruiken. 'De klap was zeer waarschijnlijk een geknapte ballon.'

Reacties

28-11-2021 21:08:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.010

OTindex: 87.026

Quote:

De klap was zeer waarschijnlijk een geknapte ballon.'



Ja, dán staat het huilen nader dan het lachen.... 🤣😭 Ja, dán staat het huilen nader dan het lachen.... 🤣😭

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: