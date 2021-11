Moederkonijn en haar jong gedumpt in groene container

ERMELO - Een moederkonijn en haar jong zijn maandagmiddag gedumpt in een groene container in Ermelo.

De vrouw die de diertjes aantrof, wilde haar container laten reinigen door een speciaal bedrijf. Bij controle zag ze een grote boodschappentas in de container staan, zo meldt de Dierenambulance Noord-West Veluwe op Instagram. Toen ze de tas eruit haalde, zag ze tot haar verbazing de konijntjes in de tas.

Medewerkers van de dierenambulance hebben de konijntjes meegenomen naar Dierenopvangcentrum De Ark in Harderwijk. Daar genieten ze nu van stro, hooi en water in een fijn hok, schrijft mediapartner RTV Nunspeet.

De dierenambulance gaat op zoek naar de eigenaren. "Maar ik denk dat dat in dit geval lastig gaat worden", zegt een medewerkster dinsdag. "En anders worden ze herplaatst."

Medewerkers van de dierenambulance doen daarnaast een oproep om geen dieren te dumpen, maar gewoon contact op te nemen met hen. “Wij kunnen altijd bemiddelen en een passende oplossing zoeken. Daar rekenen we niets voor”, zo melden ze.

Reacties

28-11-2021 14:14:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.954

OTindex: 27.679

Geen probleem. Het is bijna kerst.

28-11-2021 14:14:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.008

OTindex: 87.025

Quote:

Bij controle zag ze een grote boodschappentas in de container staan



Goed dat ze even keek. Dat heeft zo moeten zijn.🐇



Laatste edit 28-11-2021 14:15 Goed dat ze even keek. Dat heeft zo moeten zijn.🐇

28-11-2021 15:24:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.345

OTindex: 38.177

@Mamsie :

gelukkig hebben ze daar containers waar je in kan kijken. vaak moet je je afval in een soort draaiconstructie leggen, waardoor je geen idee hebt wat daar onder ligt gelukkig hebben ze daar containers waar je in kan kijken. vaak moet je je afval in een soort draaiconstructie leggen, waardoor je geen idee hebt wat daar onder ligt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: