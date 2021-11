Personeelstekort op Terschelling: winkel haalt iedere dag personeel uit Harlingen

Het is een groot probleem in het klein: de HEMA op Terschelling heeft te weinig personeel. Er moeten nu medewerkers van het filiaal in Harlingen worden ingezet. Omdat zij de boot moeten pakken, zijn de openingstijden van de winkel aangepast.



"Op dit moment is het de bedoeling dat er minimaal twee mensen per dag van Harlingen naar Terschelling moeten", vertelt assistent bedrijfsleider Rene Vos. De maatregel is ook voorgelegd aan de nieuwe werknemers in Harlingen. "Die mensen staan er niet negatief tegenover."



Het lukt de winkel nog niet om zelf personeel te vinden op het eiland. "Iedereen op het eiland kampt met weinig personeel, het is een beetje vechten om hen. Vanaf september ontstond het probleem. Toen namen er bij ons mensen afscheid, maar er zijn geen mensen voor in de plaats gekomen."



De medewerkers die overkomen, zijn afhankelijk van de dienstregeling van de rederij. Vos: "We gaan op dit moment met de snelboot van 08.15 uur naar Terschelling en om 16.30 uur gaan we weer terug. Dat moet wel zo vroeg, want anders zijn ze afhankelijk van de langzame boot. Eén keer zou niet zo erg zijn, maar als het iedere week moet is dat niet te doen."



Daarom zijn ook de openingstijden van de winkel aangepast, naar 09.30 tot 16.00 uur. "We hopen dat het zo snel mogelijk weer ruimer wordt. Er staat een grote poster voor de deur en via internetpagina's en onze eigen website vermelden we dat we mensen zoeken", zegt Vos.

