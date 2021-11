Hunted-jagers pakken per ongeluk échte verdachte op: Bizar dit

Met samengeknepen billen keken talloze fans maandagavond naar een bloedstollende aflevering van 'Hunted', die eindigde met een onwerkelijke plotwending. Eén ding is duidelijk: de hunters hebben dit seizoen hun vak goed onder de knie.



Dit seizoen bestaat het NPO 3-programma uit 'gewone' burgers in plaats van BN’ers. De deelnemers slaan op de vlucht om uit handen te blijven van een team specialisten, hunters genoemd. Deze hunters zetten alles op alles om de kandidaten te vinden, met alle middelen die de politie heeft. Maar dat loopt ditmaal niet helemaal als gepland.



Bijan en Shiva worden na het pinnen in Venlo, gecontroleerd door echte agenten. Vlak daarna komen er twee teams hunters aangereden. Wanneer deze een verdachte man aanspreken, zet hij het op een rennen. De hunters denken dat dit Shiva is en gaan er achteraan, maar wat blijkt: ze houden een man aan die écht gezocht wordt door de politie in Venlo.



Kijkers van het programma kunnen hun ogen niet geloven. 'Wat een bizarre ontwikkeling bij Hunted. Een echt boefje te pakken. Mooie bijvangst', schrijft iemand op Twitter. Een ander staat al net zo perplex: 'Ik kan het bijna niet geloven dat dit nou echt gebeurt. Bizar dit.'

Reacties

28-11-2021 10:14:52 allone









Ik neem niet aan dat de hunters echte boeven mogen arresteren..

Mag iedere willekeurige voorbijganger zomaar gefilmd en uitgezonden worden? Hebben die filmers daar geen toestemming voor nodig?

28-11-2021 10:21:20 Emmo













Indien iemand toevallig op de foto gezet wordt is publicatie geen probleem. Als iemand specifiek wordt gefotografeerd kun je te maken krijgen met het portretrecht. @allone : Deze "hunters" zijn gewone burgers zoals jij en ik. Burgers mogen bij een ernstige verdenking (heterdaad bijvoorbeeld) iemand staande houden. Dat is: verhinderen dat iemand wegloopt. Daarbij mag gepast geweld worden gebruikt. Wat gepast is, is niet gedefinieerd en is aan de rechter om te beoordelen.Indien iemand toevallig op de foto gezet wordt is publicatie geen probleem. Als iemand specifiek wordt gefotografeerd kun je te maken krijgen met het portretrecht.

28-11-2021 10:21:42 Sjaak









@allone : Op de openbare weg mag je gewoon filmen. Dat doet het journaal ook.

