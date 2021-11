Vrouw in fitness betrapt man die haar achterwerk filmt

Een Amerikaanse vrouw ontdekte onlangs dat een man haar in de fitness stiekem gefilmd heeft. Ze merkte het pas achteraf op omdat ze zichzelf op dat moment aan het filmen was.De vrouw, ene Maria uit de Amerikaanse staat Illinois, maakte een video van haar fitnessoefeningen door haar smartphone achter haar te zetten. Toen ze gedaan had, liep er een man voorbij die even halt hield achter haar. Vervolgens liep hij door. Ze vond er niets verdacht aan en ging naar haar auto.Daar bekeek ze de opnames op haar smartphone en zag ze dat de man haar stiekem langs achter gefilmd had. Ze deelde het bewuste moment op TikTok. «Ik walg hiervan! Ik was mezelf aan het filmen, maar ik was blijkbaar niet de enige», schrijft ze erbij. De 22-jarige vrouw heeft het incident gemeld aan de manager van de fitness en probeert zo te achterhalen wie de man was.De video werd intussen al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Haar volgers begrijpen haar verontwaardiging maar al te goed. «En daarom ga ik alleen nog naar een fitness voor vrouwen», «Zo erg dat je dat moest overkomen. Het lef van sommige mensen…», en «Ik hoop dat zijn lidmaatschap opgezegd wordt», klinkt het onder meer in de reacties.