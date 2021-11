Winkelbediende vermoord na vraag aan klant om mondmasker te dragen

In Taiwan is een winkelbediende doodgestoken nadat die aan een klant had gevraagd om een mondmasker te dragen, zo berichten lokale media. Het is het jongste feit in een trieste reeks geweldplegingen op winkelbedienden in het land.



Het incident vond gisteren kort na 5 uur ‘s ochtends plaats in Taoyuan, in het noorden van het eiland. De 41-jarige verdachte zou de winkel binnengekomen zijn zonder mondmasker. De 30-jarige winkelbediende verzocht hem om een mondmasker op te zetten.



De man verliet daarop de winkel en kwam terug met een mondmasker. Nadat hij betaald had, nam hij zijn masker af en gooide het naar de winkelbediende. Daarna verliet hij de winkel weer. Korte tijd later keerde hij terug en maande de winkelbediende aan om vanachter zijn toonbank te komen. Hij zou vervolgens enkele messteken uitgedeeld hebben in de linkerborststreek, zo verklaart de politie.



Een getuige meldde het incident aan de politie. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, troffen ze het slachtoffer aan met drie messteken in zijn borst. Kort nadien verloor de man het bewustzijn. Hij bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.



Het steekincident is het jongste wapenfeit in een trieste reeks aanvallen in Taiwan op winkelbedienden, die hun klanten verzoeken om hun mondmaskers op te zetten. In september viel een man een winkelmedewerkster aan nadat ze hem had gevraagd een mondmasker te dragen. Ze raakte gewond aan de ogen. Vorige maand raakte een bediende zwaargewond toen een klant hem aanviel met een glazen fles.

