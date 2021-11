Man wil niet dat buur Wifi steelt en legt zo het hele stedelijke netwerk plat

Je buren die je Wifi-netwerk gebruiken, het is ons allemaal weleens overkomen. En laten we eerlijk zijn, we hebben ook allemaal weleens het netwerk van een ander gebruikt omdat dat net goed uitkwam. Vervelend is het natuurlijk wel, maar een Fransman uit de stad Clermont-Ferrand reageerde wellicht een beetje te heftig op het gebeuren.



De man was het namelijk beu dat zijn buren alsmaar op zijn Wifi-netwerk zaten en schakelde daarom het harde geschut in. Hij kocht een signaalverstoorder die hij vervolgens verstopte in zijn tv-meubel en inschakelde tegen zijn Wifi-stelende buren. Maar zij waren niet de enigen die de gevolgen voelden.



De verstoorder zorgde er namelijk voor dat grote delen van het netwerk in en rond Clermont-Ferrand plat lagen. Zowel Wifi, 4G, radio als mobiel bereik raakten verstoord. Het duurde een tijdje vooraleer de schuldige werd gevonden, maar eens de stoorzender was gelokaliseerd, stormde een speciale gewapende brigade het appartementsgebouw binnen. De man zelf was op dat moment niet thuis, maar bekende later de feiten. Hij riskeert nu zes maanden cel en een boete van 30.000 euro omdat de signaalverstoorder een gevaar betekende voor de lokale veiligheid.

Reacties

27-11-2021 22:18:00 Heusdenaar

Een wachtwoord instellen was geen optie?

27-11-2021 22:18:30 allone

Quote:

Je buren die je Wifi-netwerk gebruiken hoe doen ze dat, als ze je wachtwoord niet weten? hoe doen ze dat, als ze je wachtwoord niet weten?

27-11-2021 22:34:38 Emmo

@Heusdenaar : @allone : Stiekem achterop de router kijken als je voor een lulboodschap op bezoek bent.

27-11-2021 23:09:50 Mamsie

Ik heb géén idee of iemand mijn Wi-Fi gebruikt. Waar merk je dat dan aan? 🤔

27-11-2021 23:47:07 BatFish

@Mamsie : Als het met kleine beetjes is vermoedelijk niks. Als het extreme gamers zijn die je hele bandbreedte gebruiken zodat je zelf niks meer over hebt, dan merk je het wel.

27-11-2021 23:58:43 botte bijl

@BatFish :

als het zo erg is, dan kan je dus beter met de provider overleggen. die hebben vast een betere oplossing als het zo erg is, dan kan je dus beter met de provider overleggen. die hebben vast een betere oplossing

27-11-2021 23:58:49 Mamsie

@BatFish : hoe merk ik dat dan? Houdt het bij mij dan op?

28-11-2021 00:56:04 Grouse

Je kunt gewoon je router een andere naam en een ander wachtwoord geven hoor. Helemaal niet moeilijk.

