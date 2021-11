Vrouw laat 10-jarige dochter moederziel alleen in auto om naar de disco te gaan

Een 10-jarig meisje belde huilend de politie omdat ze door haar feestende moeder in de auto werd opgesloten.



Het incident vond afgelopen zaterdag plaats in Sueca, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia.



De politie zette volgens medium Levante alle middelen in om het meisje te lokaliseren, omdat ze niet precies wist waar ze zich bevond en niet bekend was met het gebied.



Na enkele minuten werd ze huilend in natte kleren aangetroffen in een geparkeerde auto op straat.



De moeder die zich later aanmeldde bij de politie toen ze haar dochter niet kon vinden, werd meteen in de boeien geslagen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: