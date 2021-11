Maradona zonder hart begraven om diefstal te voorkomen

Diego Maradona is zonder zijn hart begraven. Dat vertelde zijn arts, Nelson Castro, in een interview met de Argentijnse tv-omroep Eltrece. Naast medische redenen werd het hart ook verwijderd uit angst voor diefstal.



,,Er waren leden van een bende uit Gimnasia La Plata die van plan waren om de kist open te breken en het hart te stelen”, vertelt de arts, die werd geïnterviewd naar aanleiding van het door hem uitgebrachte boek over 'het waargebeurde verhaal’ rond Maradona's gezondheid. ,,Toen we ontdekten dat dit zou gebeuren, hebben we zijn hart verwijderd. Daarbij was het ook belangrijk in het onderzoek naar Diego's doodsoorzaak.”



Het hart van 'pluisje’ zou een halve kilo hebben gewogen. ,,Een heel groot hart”, aldus Castro. ,,Een normaal hart weegt 300 gram. Dat van een atleet is sowieso al groter, maar dat van Maradona was nog een stuk zwaarder vanwege de twee hartinfarcten die hij eerder had gehad.” In het boek onthullen de onderzoekers de uitdagingen waar El Diego dagelijks mee te maken kreeg. Ze beargumenteren dat drugs niet de enige reden is voor zijn fysieke achteruitgang.



Dat de arts juist nu met zijn onthulling komt, is geen toeval. Het is komende donderdag precies een jaar geleden dat Maradona op 60-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan waarbij een bloedprop werd verwijderd. Hoewel de volgens velen beste voetballer ooit al langer problemen met zijn gezondheid had, zorgde zijn dood voor een enorme schok. In Argentinië gingen duizenden mensen de straat op om te rouwen om de man die het land in 1986 aan de wereldtitel had geholpen.



Begin dit jaar stelde het Openbaar Ministerie in Argentinië zelfs een medisch panel van experts samen, die zich buigen over de vraag of Maradona voor zijn dood de juiste behandeling heeft gekregen. In juni werden zes medici, onder wie psychiater Agustina Cosachov, verantwoordelijkheid gehouden voor Maradona's overlijden.

Reacties

27-11-2021 17:12:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.000

OTindex: 87.018

Nadat hij overleden was aan een hartaanval vreest men nu een aanval op zijn hart.... treurig.

27-11-2021 17:31:17 Buick

Erelid

WMRindex: 2.326

OTindex: 665

Wnplts: amsterdam

Harteloos.

