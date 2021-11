Pakje sigaretten moet 60 euro worden om rokers af te schrikken

Om rokers af te schrikken moet een pakje sigaretten zeker 60 euro kosten. Als een pakje sigaretten 12 euro zou kosten, geeft slechts 10 procent het roken op. Verslaafde rokers zijn lastig te overtuigen en geld blijkt nauwelijks een rol te spelen.



Tot die conclusies komen wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Trouw en AD schrijven vandaag over het onderzoek, waarvoor meer dan 1500 rokers werden gevraagd hoeveel zij zouden roken als sigaretten per stuk tussen de 0 en 6 euro zouden kosten.



Nu kost een sigaret gemiddeld 36 cent, zo'n 8 euro per pakje.



Pas als de prijs enorm stijgt, zo'n 60 euro per pakje, zegt de helft van de rokers te stoppen. Als een pakje geen 8 maar 9 euro kost, zegt slechts 2 procent te stoppen met roken.



"We hebben bewust voor deze manier van ondervragen gekozen", legt onderzoeker Cloé Geboers aan Trouw uit. "Als je direct vraagt bij welke prijs de grens ligt, krijg je sociaal wenselijke antwoorden. Dan noemen ze een heel hoge prijs – 'zo makkelijk krijg je mij niet van het roken af' - of juist een lage prijs."



Volgens Geboers is de Nederlandse roker bereid een forse prijs te betalen. "Onze resultaten maken zichtbaar hoe verslaafd de rokers zijn én dat de sigaret in Nederland nog heel betaalbaar is", zegt ze tegen de krant. "Omgerekend naar het besteedbaar inkomen zijn sigaretten in de meeste landen veel duurder."

Reacties

27-11-2021 12:17:58 Emmo

Als er een te groot verschil is tussen werkelijke kosten en verkoopsprijs, dan werkt dat illegale productie en handel in de hand. Kijk maar naar de drugscriminaliteit.



Op dit moment is er al illegale handel en productie van sigaretten. Bij een hogere prijs zal dat alleen maar toenemen.

27-11-2021 12:44:19 Buick

Voor heel veel mensen liggen Belgie en Duitsland niet al te ver weg.

Dus een dagje naar die landen, net over de grens en je hebt betaalbare sigaretten en je tankt daar en doet gelijk meer boodschappen.

Dus de BV Nederland krijgt dan minder geld binnen.



27-11-2021 12:49:38 vaughn

Maar wees als regering dan ook zo consequent door een fles sterke drank €800 te maken, want nu is het zo hypocriet.

27-11-2021 13:17:41 Emmo

@vaughn :

Maar wees als regering dan ook zo consequent door een fles sterke drank €800 te maken, want nu is het zo hypocriet. QuoteMaar wees als regering dan ook zo consequent door een fles sterke drank €800 te maken, want nu is het zo hypocriet. Nou moet je ook weer niet te ver gaan, alsjeblieft....

