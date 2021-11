Man in vriezer mortuarium blijkt niet dood

Een Indiase man die omkwam bij een verkeersongeluk bleek in het mortuarium toch niet zo dood te zijn. Srikesh Kumar was blijkbaar niet voldoende doodgecheckt en werd onterecht in een vriezer gepropt. Pas toen zijn familie de volgende dag papieren kwam tekenen, bleek dat de 40-jarige man nog tekenen van leven vertoonde.



Na het motorongeluk verklaarde een arts van de spoedeisende hulp Kumar dood, omdat er geen hartslag meer werd geregistreerd. Daarna werd hij naar een mortuarium verplaatst, waar de volgende ochtend zijn familie toestemming kwam geven voor een autopsie. Op dat moment ontdekte de zus van Kumar dat het lichaam van haar broer nog bewoog. Zo ontdekten de medewerkers dat het slachtoffer ook nog ademde. Hij had op dat moment al zeven uur in de vriezer gelegen.



Kumar is na de ontdekking naar het ziekenhuis gebracht, waar hij momenteel nog steeds verblijft. De directeur van het lokale ziekenhuis noemt het voorval de "zeldzaamste van de zeldzame gevallen" en probeert zichzelf meteen in te dekken: "We kunnen het geen nalatigheid noemen." Zijn eerste statement is niet erg geloofwaardig, want vorig jaar oktober werd ook al een Indiƫr onterecht doodverklaard en in een vriezer gelegd en in augustus 2020 was het in Rusland ook al een keer raak.

