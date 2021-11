Politie dacht dat hij iemand anders was: Amerikaan 2 jaar in gesloten inrichting

Een voormalige dakloze in Hawaï spant een rechtszaak aan tegen de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat hij ruim twee jaar ten onrechte zat opgesloten in een psychiatrische instelling. De Amerikaan werd in 2017 opgepakt toen hij op de stoep lag te slapen. De politie hield hem voor een drugscrimineel die nog een straf had uitstaan en sloot hem direct op.



De man dacht eerst dat hij werd aangehouden omdat het in Honolulu verboden is om op de stoep te zitten of te liggen. Pas op het politiebureau werd hem duidelijk dat hij het slachtoffer was van persoonsverwisseling.



Hoewel hij bij hoog en bij laag volhield dat sprake was van een vergissing, werd hij opgesloten in een inrichting. Daar zou hij gedwongen zijn allerlei medicijnen te gebruiken. Hij werd na ruim twee jaar vrijgelaten toen een arts die in zijn pati├źntendossier was gedoken, bevestigde dat het ging om persoonsverwisseling.



Vingerafdrukken niet vergeleken

Ambtenaren probeerden de zaak toe te dekken door hem in alle stilte te laten vertrekken. Zijn advocaten eisen nu schadevergoeding, maar ze willen ook dat justitie ervoor zorgt dat dit soort fouten in de toekomst niet meer wordt gemaakt. Zo werden zijn foto en vingerafdrukken niet vergeleken met die van de gezochte drugscrimineel.



"Niemand deed iets met de beschikbare informatie waaruit kon worden opgemaakt dat hij de waarheid vertelde: dat hij niet de gezochte man was", staat in de stukken die zijn advocaten bij de rechtbank hebben ingeleverd. "In plaats daarvan werd bepaald dat hij in de war was en niet zelfstandig kon handelen, alleen maar omdat hij volhield dat hij niet de gezochte man was."



Die blijkt intussen te zijn aangehouden en zit zijn straf uit in de Amerikaanse staat Alaska. De man die door de politie voor hem werd aangezien, is niet langer dakloos en woont bij zijn zus in de staat Vermont.

Reacties

25-11-2021 20:11:48 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 545

OTindex: 17

Gewoon omdat er helaas waar ook ter wereld mensen met een machtspositie een ego van hier tot ginder hebben. "Ik heb gelijk en daarmee af". En worden ze uiteindelijk betrapt, proberen ze het te verdoezelen.

