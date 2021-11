Duitse peuter 's nachts alleen op weg naar kinderdagverblijf

In de Duitse stad Stuttgart is zondagnacht een jongetje van drie alleen op straat aangetroffen. Een vrouw zag hem bij een metrostation zitten. Ze waarschuwde de politie toen ze merkte dat er geen ouder of begeleider in de buurt was.



Het jongetje had een rugzak met een broodtrommeltje bij zich. Hij zei tegen de politie dat hij naar zijn kinderdagverblijf op weg was. Hoe hij heette en waar hij woonde, wist hij niet te vertellen. De politie bracht hem daarom bij de stedelijke kinderopvang onder.



Om 07.40 uur meldde een vrouw die dicht bij het metrostation woont dat ze een logeetje miste. Ze had hem zaterdagavond tegelijk met haar eigen kind naar bed gebracht. Toen ze de kinderen de volgende dag wilde wekken, was het logeetje verdwenen.



De vrouw en zijn moeder hebben het jongetje samen bij de kinderopvang opgehaald.

Of die moeder haar zoontje nog eens ergens laat logeren?

