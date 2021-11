Monteur die auto's saboteerde, eist 28.000 euro ontslagpremie

Een Limburgs garagebedrijf heeft een monteur op straat gezet, die wordt verdacht van ernstige sabotage van auto's. De man ontkent de beschuldigingen, zoals het vernielen van zekeringen en het onklaar maken van stuurbekrachtiging bij een BMW.



De kantonrechter heeft echter groen licht gegeven voor het ontslag. De monteur kan fluiten naar de door hem geëiste 28.000 euro aan ontslagvergoedingen.



De Limburgse garage waar hij werkte, werd afgelopen voorjaar geteisterd door een reeks onverklaarbare ernstige mankementen aan auto’s die daar voor reparatie of onderhoud waren gebracht.



Zo werkte er bij een in maart voor onderhoud binnengebrachte Opel Vivaro de dashboardverlichting niet meer, omdat een zekering was vernield.



Diezelfde maand werd er bij een nagenoeg nieuwe Opel Grandland Hybride een software-update uitgevoerd, waarna de auto helemaal niet meer liep. Onderzoek door Opel Nederland wees uit dat de auto het niet meer deed ‘omdat ermee was geknoeid’.



Op 6 april was er sprake van een olielekkage bij een Opel Astra, als gevolg van een losse carterplug. Op 8 april lekte een inruilauto olie, omdat er een bout bleek losgedraaid. En op 22 april constateerde de garage een storing in de stuurbekrachtiging van een BMW X-5, die het resultaat was van een doorgeknipte kabel.



Ook op 21 april was het raak. Een Opel Corsa werd na de reparatie buiten de garage geparkeerd. De eigenaar kwam de auto om 4 uur ’s middags ophalen, maar keerde meteen weer terug omdat het olielampje brandde. Op de plek waar de auto had gestaan, bleek een grote plas olie te liggen. Ook lag daar een losse carterplug, de dop onderin het oliereservoir.



Omdat er geen oliespoor van de garage naar de parkeerplek liep, concludeerde de garage dat de lekkage niet in de werkplaats was ontstaan, maar op de parkeerplek zelf. Daarop werden camerabeelden van het nabijgelegen pompstation bekeken. Daarop was te zien hoe de monteur rond 14 uur op de auto afliep, knielde bij de motorkap en met zijn linkerhand onderaan de motor een handeling verrichtte.



Toen de monteur gevraagd werd of hij bij de Opel was geweest, ontkende hij aanvankelijk. Toen hem de camerabeelden werden getoond en hem werd gevraagd wat hij bij de auto deed, gaf hij geen verklaring.



Het garagebedrijf ontsloeg hem daarop op staande voet. Als reden voor het ontslag werd in de eerste plaats de betrokkenheid bij de olielekkage van de Opel genoemd. Ook hield de werkgever de man verantwoordelijk voor de andere onverklaarbare incidenten.



"Het is overduidelijk dat je moedwillig diverse auto's gesaboteerd hebt, met alle gevolgen van dien", aldus de werkgever in de ontslagbrief.



De monteur stapte daarop naar de rechtbank Limburg. Daar ontkende hij iets met de sabotage te maken te hebben, en ten onrechte te zijn ontslagen. Voor de rechtbank eiste hij zo’n 28.000 euro aan ontslagvergoedingen.



Voor de rechtbank kwam de monteur opeens wel met een verklaring voor de op camera vastgelegde aanwezigheid bij de olielekkende Opel Corsa.



Hij zou het werk van een andere monteur hebben willen controleren, juist omdat er recent incidenten met olielekkages waren geweest. Hooguit zou hem te verwijten zijn geweest dat hij deze controle slordig zou hebben uitgevoerd.



De kantonrechter in Maastricht geloofde helemaal niets van de verklaring achteraf. De rechter gaat er vanuit dat de monteur degene is die de olielekkage van de auto moedwillig heeft veroorzaakt. "Naar de reden van dit gedrag kan men slechts gissen", merkt de kantonrechter nog op in de uitspraak.



Alleen al de sabotage van de Opel Corsa was volgens de kantonrechter genoeg reden om de monteur op staande voet te ontslaan. Het garagebedrijf hoeft de man dan ook geen enkele ontslagvergoeding te betalen.



De monteur verliest niet alleen zijn baan en recht op een ww-uitkering. Ook moet hij zijn voormalige werkgever bijna 5000 euro betalen aan loonrestitutie en schadevergoedingen, en 750 euro aan juridische kosten.

Reacties

26-11-2021 16:09:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.917

OTindex: 27.675

Ik vraag me af waarom iemand zoiets doet. Geldelijk gewin kan geen optie zijn.

26-11-2021 16:27:26 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.178

OTindex: 3.829

@Emmo : Waarschijnlijk had hij de pest aan zijn baas?

26-11-2021 18:13:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.186

OTindex: 80.093

Je zal je auto naar zo iemand brengen

