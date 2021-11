Vrouw doet yoga-oefeningen, maar kat is daar absoluut niet mee gediend

Katten houden ervan om te spelen, maar dat kan behoorlijk vermoeiend zijn. Zeker als ze je komen storen tijdens je yogasessie…Op videobeelden is te zien hoe een vrouw in Rusland haar dagelijkse yoga-oefeningen doet. Haar kat van 6 maanden oud weet niet goed wat er gaande is en valt haar bij nagenoeg elke opvallende beweging aan.De video zorgde voor heel wat hilariteit in de reacties. «De kat wil duidelijk gewoon de mat voor zich alleen hebben», «Zo hilarisch, ik lig in een deuk», en «De kat houdt van je en wil spelen. Kijk naar zijn teleurgestelde blik op het einde», lezen we onder meer.