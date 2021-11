Architecten willen eiland van plastic in Stille Oceaan bouwen

Een Nederlands architectenbureau onderzoekt de mogelijkheid om in de Stille Oceaan een bewoonbaar, drijvend eiland van gerecycleerd plastic te bouwen.



Het project 'Recycled Island', dat gefinancierd wordt door het Nederlandse Stimuleringsfonds voor Architectuur, bevindt zich momenteel in een onderzoeksfase. De bedoeling van het project is om van de gigantische afvalberg die momenteel in de Stille Oceaan ronddrijft een duurzame leefomgeving te maken. Specialisten moeten nagaan of het idee praktisch haalbaar is.



Deze vuilnisbelt tussen Hawaï en San Francisco bestaat uit vier miljoen ton plastic en is ongeveer zo groot als Spanje en Frankrijk samen. Terwijl politici het niet eens worden over wie de afvalberg moet opruimen, vormt de kunststofarchipel een steeds groter wordend gevaar voor ons milieu. Vissen en vogels verwarren het plastic met voedsel waardoor de giftige stoffen ook in onze voedselketen terechtkomen.



Volgens WHIM architecture, een architectenbureau in Rotterdam, biedt 'Recycled Island' drie grote voordelen: het zwerfvuil wordt opgekuist door het ter plaatste te recycleren, er wordt nieuw land gecreëerd voor duurzame bewoning met eigen voedsel- en energiebronnen en het biedt mogelijkheden voor toerisme.



Het eiland zou 10.000 km² groot zijn, ongeveer zo groot als het eiland Hawaï. Zonne- en golfslagenergie zorgen voor elektriciteit en vruchtbare grond wordt bekomen door bijvoorbeeld composttoiletten. Dankzij zeewierplantages kunnen voedsel, biobrandstof en medicijnen geproduceerd worden.



"Het 'Recycled island' zal onder andere een veilige nieuwe woonplaats bieden voor duizenden klimaatvluchtelingen", meent WHIM architecture. Zij zullen alvast met een gerust hart kunnen verhuizen, want het drijvende eiland zal zeker niet verdwijnen wanneer de zeespiegel stijgt.

Reacties

26-11-2021 08:59:21 Emmo

Interessant. Maar ik zou het toch nog maar eens goed doorrekenen op het punt van haalbaarheid. Er zitten nogal wat haken en ogen aan.

26-11-2021 09:41:57 Buick

Plastic vergaat heel langzaam. Dus je krijgt dan toch microplastics wat met de stroom meegaat.

En wat ze aanbieden aan de vluchtelingen is kom maar gezellig op een vuilnisbelt wonen. Vraag me af of die wel beter af zijn.

26-11-2021 10:21:23 Emmo

@Buick :

Plastic vergaat heel langzaam. Dus je krijgt dan toch microplastics wat met de stroom meegaat.. Wie dan leeft die dan zorgt: après nous le déluge.

