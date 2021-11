Automobilist gooit eigen auto voor die van onwel geworden bestuurder

Een man heeft op de A28 bij Harderwijk mogelijk een ongeluk voorkomen door zijn auto voor de wagen van een onwel geworden bestuurder te zetten.Henry Temmermans uit Nunspeet was vrijdagmiddag onderweg naar huis toen hij naast zich op de snelweg een auto in het gras zag rijden. Door zijn zijraam kon hij bij de bestuurder naar binnen kijken, vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Wat ik zag, was niet best. Het was duidelijk dat mevrouw niet meer bij bewustzijn was." Omdat de auto maar doorreed, besloot Temmermans in te grijpen. Hij gaf wat extra gas om voor de auto terecht te komen. "Ik zag dat de vangrail haar niet zou stoppen."De auto rijdt eerst een stuk door de berm, waarna Hertek-medewerker Temmermans zijn auto stilzet voor die van de vrouw.De auto botste tegen de achterkant van zijn auto. Hij en een andere automobilist stapten uit om de vrouw te helpen. "Hij heeft 112 gebeld en daarna hebben we samen in de auto gekeken." De vrouw was nog altijd buiten bewustzijn. "Ik zag dat ze had overgegeven. In haar nek voelde ik nog wel een hartslag, dus dat stelde me gerust." Temmermans probeerde van alles om haar bij te laten komen. "Ik heb haar nog aangeroepen: 'Word wakker, wat is er gebeurd?' Dat hielp na 2 minuten ongeveer."Beide mannen wachtten op de hulpdiensten, die na zo'n 10 minuten arriveren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat ze aan het incident vijf gebroken ribben had overgehouden. Waardoor ze onwel is geworden, is nog niet duidelijk. Zaterdag namen de dochter en man van de onwel geworden vrouw contact op met Temmermans. "Ze waren mij ontzettend dankbaar."Zijn auto moest worden weggesleept: er viel niet meer in te rijden. Twijfel om in te grijpen had hij niet, zegt Temmermans. "Mensen zeggen op sociale media dat ze trots op me zijn, noemen me een held. Maar zo zie ik mezelf niet. Mensen in nood ben je verplicht om te helpen. Ik heb gedaan wat ik moest doen."