Man ziet auto in de sloot liggen bij Genemuiden en rijdt aan de andere kant van de weg zelf het water in

Een bizar incident op de Randweg bij Genemuiden gisteravond: daar reed een man met zijn auto de sloot in nadat hij aan de overkant van de weg een andere auto in de sloot had zien liggen. De eerste ‘slootrijder’ bleek na een ademanalyse op het politiebureau in Kampen onder invloed van alcohol te zijn.De man die als eerste de sloot was ingereden, betreft volgens de politie een 22-jarige inwoner van Genemuiden. Hij reed in zijn Chrysler Voyager op de Randweg en kwam vanaf de Kamperzeedijk. Hij verloor in een scherpe bocht de macht over zijn stuur.Een 36-jarige plaatsgenoot van de man passeerde hem in een Peugeot aan de andere kant van de weg richting Hasselt en zag vervolgens het voertuig liggen.Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff: ,,De 36-jarige man wilde stoppen, keek daarbij in zijn spiegels, maar raakte daardoor zelf van de weg en belandde in de greppel. Gelukkig raakte hij niet gewond.’’Ook de 22-jarige bestuurder bleef ongedeerd.Beide mannen werden door opgeroepen politieagenten wel onderworpen aan een ademanalyse. Aan de hand van deze test moest de bestuurder van de Chrysler mee naar het politiebureau in Kampen voor verder onderzoek.Daar bleek dat hij een alcoholgehalte had van 260 UGL, wat neerkomt op een promillage van ongeveer 0,6. Bij beginnend bestuurders ligt de toegestane hoeveelheid op 0,2.Westerhof: ,,Hij heeft dus een rijverbod gekregen, aangezien hij nog beginnend bestuurder is. Tegen de jongeman is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed. Na zijn verhoor werd hij in vrijheid gesteld.’’De bestuurder van de Peugeot kon zijn weg vervolgen nadat zijn voertuig door bergers uit het water was getrokken. De andere auto is naar een garagebedrijf in de buurt gebracht.