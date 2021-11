Meisje (7) schrijft aan Martiniziekenhuis: Ik maak me zorgen dat u veel te hard moet werken. Daarom heb ik geld gespaard

Een zevenjarig meisje uit Groningen maakt zich zorgen om het personeel van het Martiniziekenhuis en schrijft een lief briefje waar ze haar spaargeld opplakt.‘Beste medewerkers van het Martini Ziekenhuis’, schrijft het meisje.‘Ik heet (vanwege privacy melden we de naam niet, red.) en ik ben 7 jaar. Ik maak mij zorgen dat u door corona veel te hard moet werken. Daarom heb ik geld gespaard voor het Martini Ziekenhuis. Ik hoop dat u dat helpt in deze moeilijke tijd.Groetjes en hartje.’Het Martiniziekenhuis zou graag in contact komen met de jonge schrijfster.