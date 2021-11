Eigenaar loslopende woestijnlynx opgepakt, politie stuit in huis op kaaiman

De eigenaar van een woestijnlynx die eerder deze maand werd gevangen in een bos bij Barendrecht is gevonden. Het gaat om een 24-jarige man uit Rotterdam. Hij is door de politie aangehouden.



Getuigen alarmeerden op 14 juli de politie na het zien van een "enorme kat". Het bleek te gaan om een woestijnlynx, een diersoort die in Nederland niet voorkomt en ook niet gehouden mag worden. Medewerkers van de dierenambulance hebben de lynx gevangen en op een veilige plek ondergebracht.



De politie startte samen met de NVWA en de dierenbescherming een onderzoek naar de vondst. Dat leidde ertoe dat de politie afgelopen dinsdag de eigenaar van de lynx heeft aangehouden.



Agenten vonden in de woning van de man ook een brilkaaiman en twee servals, eveneens een katachtige soort, schrijft Rijnmond.



De servals waren legaal in het bezit van de man. Dat gold niet voor de kaaiman. De krokodilachtige is daarom in beslag genomen en net als de lynx op een veilige plek ondergebracht.



De man is na verhoor vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De politie en de dierenbescherming zeggen de man te blijven controleren op het houden van de servals.

Reacties

25-11-2021 08:38:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.174

OTindex: 80.079

Rotterdam; en heeft hij daar een groot huis met een grote tuin? Hij zal toch geen 2-kamerappartement hebben en al die dieren in zijn badkamer stoppen?

25-11-2021 08:44:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.984

OTindex: 87.002

Treurig voor al die dieren die toch écht niet in een woning thuishoren....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: