Volgens Willem Engel krijg je bluetooth-storing na erectie

Willem Engel, in een vorig leven actief als dansleraar, maar tegenwoordig fulltime wappie, waarschuwt zijn volgelingen voor de verwoestende gevolgen van het vaccin tegen Covid. Hij heeft aanwijzingen dat het vaccin iets doet met de bluetooth-verbindingen in je omgeving. En dan met name na een erectie. U bent gewaarschuwd.





24-11-2021 12:09:05 merlinswit

Blij dat ik vrouw ben. dan kan ik gewoon mn blauwe tand koptelefoon gebruiken.

24-11-2021 12:14:55 botte bijl

die verzint het ter plekke

24-11-2021 12:34:29 vaughn

Ik denk dat in het verhaal van Willem Engel een kern van waarheid bevat, want bij mijn laatste erectie ging het auto-alarm af van m'n buurvrouw, en gingen bij de overburen de Philips Hue lampen spontaan branden...

24-11-2021 12:44:34 botte bijl

@vaughn :

dat was nog niet het ergste, de rekening voor de Viagra die Alexa spontaan bestelde, die komt nog dat was nog niet het ergste, de rekening voor de Viagra die Alexa spontaan bestelde, die komt nog

24-11-2021 13:11:56 Mamsie

Ik ben ook gevaccineerd met desastreuze gevolgen. Wat denk je... mijn kunstgebit doet het niet meer! 🤣

24-11-2021 13:50:42 Grouse

Zou hij de hele dag zitten te verzinnen hoe zot je het nu nog kunt maken?

24-11-2021 13:52:53 allone

Ik ken W. E. niet. En hij lijkt me niet iemand waarnaar we moeten luisteren

