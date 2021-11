Tesla-rijders konden hun auto niet meer in na storing

Een aantal Tesla-rijders kon vrijdag hun auto niet meer openen doordat de app van de auto niet meer werkte.



Tientallen Tesla-bezitters schreven op social media dat ze een foutmelding kregen in de app van de autofabrikant, waardoor ze geen contact konden maken met hun auto.



Eigenaren gebruiken de app als een sleutel om hun auto open te maken en de motor te starten. Het regende klachten van Tesla-rijders die nu niet weg konden rijden met hun auto.



"Ik sta een uur van huis vast, omdat ik normaal gesproken mijn telefoon gebruik om de auto te starten," twitterde iemand bijvoorbeeld. In totaal rapporteerden zo'n 500 gebruikers een error vrijdagmiddag rond half 5.



Tesla-baas Elon Musk reageerde nog, nadat het probleem verholpen was: "Excuses, we nemen maatregelen om er zeker van te zijn dat dit niet nog eens gebeurt."

😂😂😂



Heb je zoveel neergelegd voor een auto, kan je er geen eens in rijden door een kleine storing.



Zo blij met mijn 31 jaar oude auto'tje. Enige keer dat ik 'm niet open kreeg, was toen het flink gevroren had en dan gooi je er een bak warm water overheen en het euvel is verholpen.

