Politie rukt uit voor pratende Nijntje: Joehoe, zoek me dan!

De politie in Almere had het er maar druk mee. In de nacht van donderdag op vrijdag zochten zij met man en macht naar iemand die riep: 'Joehoe, hier ben ik. Zoek me dan!' Het bleek alleen niet te gaan om een persoon, maar om speelgoed."Onze collega’s hebben vannacht de melding van hun leven gehad", schrijft de politie op Facebook. Er leek er iemand te zijn op het terrein van de Grondstoffen- en Afvaldienst in Almere Haven. Een beveiliger hoorde zelfs een stem naar hem roepen.De politie startte een zoektocht. "Meerdere eenheden zijn aanwezig en het gebied is omsingeld. In het pikkedonker zoeken wij het terrein af en hoorden: Joehoe! Hier ben ik! Zoek me dan!"Het geluid bleek uit een van de afvalbakken te komen. Daarin vonden de agenten 'met de schrik van hun leven' geen persoon. Het bleek te gaan om een onschuldige Nijntje-pop die deel uitmaakt van het spel 'Nijntje verstoppertje spelen'.