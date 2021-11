Stad installeert pods om daklozen onderdak te bieden tijdens de kou

Een Duitse stad heeft een aantal pods geïnstalleerd waar daklozen in kunnen slapen.Gemeentemedewerkers in Ulm, zo’n 120 km ten westen van München, installeerden op 8 januari de eenheden. Ze staan bekend als ‘Ulmer Nest’ en bieden tijdens de koude wintermaanden onderdak aan daklozen.Op Facebook maakte de stad bekend dat de pods die gemaakt zijn van hout en staal inmiddels zijn geplaatst. Vorig jaar werden ze ook geplaatst, waarna de pods van verbeteringen zijn voorzien.De nieuwe pods zijn beter geïsoleerd om daklozen te beschermen tegen wind, kou en vochtigheid. Ook zijn zonnepanelen bevestigd. Ze zijn groot genoeg om door twee personen te worden gebruikt.En ondanks enkele vertragingen vanwege de coronapandemie, werden de pods net op tijd geplaatst voordat het weer slechter begon te worden.Flaco Pross, die de pods ontwierp, zei dat ze ongelooflijk gemakkelijk te gebruiken zijn en dat mensen geen formulieren hoeven in te vullen om zich te registreren voor toegang.De pods zijn uitgerust met sensoren die oppikken wanneer ze worden geopend of gesloten. Dit laat de liefdadigheidsvereniging Caritas Ulm-Alb-Donau, of leden van Ulmer Nest, weten dat iemand er een nacht heeft doorgebracht.De volgende dag gaat iemand van het goede doel naar de pod om deze te controleren en de gebruiker(s) wat hulp te bieden als ze er nog zijn. Eventuele schade zal ook zo snel mogelijk worden gerepareerd, zodat de pod snel opnieuw weer beschikbaar is.Op deze manier krijgen daklozen een (alternatieve) plek om tijdens koude nachten te verblijven en kan het goed doel contact met ze leggen.